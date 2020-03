Warum es nicht mehr Bürgermeisterinnen gibt

Noch immer ist die Zahl der Gemeinden, in denen eine Frau an der Spitze steht, überschaubar. Derzeit liegt der Anteil der Bürgermeisterinnen österreichweit bei 8,6 Prozent – vor zehn Jahren waren es gerade einmal 4,7 Prozent. Warum ist das so? "Das frage ich mich auch oft. Warum kommen keine Frauen nach?", sagt Gisela Gabauer. Die 58-jährige VP-Politikerin ist seit elf Jahren Bürgermeisterin in Gallneukirchen.

Gisela Gabauer Bild: Alexander Schwarzl

"Es war schon eine Riesenumstellung damals. Meine beiden älteren Kinder waren zwar über 20, aber der Jüngste war gerade einmal neun Jahre alt." Ohne Unterstützung ihres Gatten sei die Dreifachbelastung – Bürgermeisterin, Unternehmerin, Mutter – nicht zu stemmen gewesen. "Als es Wochen gab, wo ich so gut wie jeden Abend weg gewesen bin, haben die Kinder aufgezeigt: ,Mama, du bist überhaupt nicht mehr da.’ Da muss man aufpassen, das darf man nicht übersehen", sagt Gabauer.

Es brauche ein gutes Zeitmanagement, in dem die Familie Platz finde. "Die Familie ist die Kraftquelle", sagt Gabauer, die 2021 noch einmal antreten will. "Bürgermeisterin ist ein schöner Beruf. Man hat viele schöne Begegnungen mit Menschen, und man kann gestalten." Sie habe es nie bereut, die Herausforderung angenommen zu haben.

Sabine Naderer-Jelinek Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ähnlich sieht das Sabine Naderer-Jelinek, die im Juni des Vorjahres als erste Bürgermeisterin (SP) Leondings angelobt worden ist. Dass hauptsächlich ihr Gatte die knapp dreijährige Lilli betreut, sei für manche gewöhnungsbedürftig. "Aber für Lilli ist es normal, dass ich an vielen Abenden nicht daheim bin. Dafür nutzen wir die gemeinsame Zeit intensiv. Da gibt es kein Telefon und keinen Fernseher, da wird gesungen und miteinander gekocht." Dass Frauen noch immer die Hauptlast der Familienarbeit tragen würden, sieht Naderer-Jelinek als Hauptgrund, warum sich nicht mehr Frauen in der Politik engagieren. Zudem würden Vorbilder fehlen, die zeigen, "dass man Familie und Politik sehr wohl vereinbaren kann".

Jutta Enzinger

Letzteres tut seit Oktober 2019 auch Jutta Enzinger, die neue Bürgermeisterin (VP) von Allhaming. "Einfach ist es nicht. Aber es ist interessant und herausfordernd. Das gefällt mir", sagt die 47-jährige Mutter von zwei Kindern (neun und zwölf Jahre alt), die neben dem nebenberuflichen Amt als Ortschefin auch einen 30-Stunden-Job als Diplomrechtspflegerin in Traun ausübt. Eine "sehr wichtige Stütze" ist auch bei ihr der Partner.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at