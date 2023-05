Warum ein Kaufmann zum Gastronomen wird

In den vergangenen Wochen ging es Schlag auf Schlag, das Gastroimperium von Philipp Kaufmann und seiner Kaufmann-Gruppe wächst immer weiter. Zuletzt ließ er mit der Pacht des Oberwirtes in St. Magdalena und dem Kauf des Lindbauer in Urfahr aufhorchen. Groß ist sein Interesse, wie berichtet, auch am Promenadenhof. Kaufmann bestätigt den OÖN Gespräche mit dem jetzigen Pächter Robert Seeber. Finale Einigung gibt es noch keine, Kaufmann ist aber "guter Dinge".