Warum die Puchenauer für ihre Mittelschule kämpfen müssen

Die Mittelschule in Puchenau wird als Ganztagsschule geführt.

Erika Mittergeber ist besorgt. Ihr Sohn geht in die zweite Klasse der Mittelschule in Puchenau, und sie ist mit der Schule sehr zufrieden. "Die Lehrer haben einen wertschätzenden Umgang mit Kindern und Eltern, sind immer erreichbar und kümmern sich um jedes Bedürfnis der Schüler", sagt sie. Die Klassengemeinschaft sei wichtig. "Mein Sohn geht freiwillig und gerne in die Schule, das ist für einen Zwölfjährigen nicht selbstverständlich", sagt die Puchenauerin.