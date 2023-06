„Vorher war es Mitleid, jetzt lachen alle über die SPÖ“

Andreas Babler bei der Stimmabgabe am Parteitag am Samstag - seit heute ist klar: Er ist der Sieger.

Das Smartphone von Renate Heitz stand heute Nachmittag plötzlich nicht mehr still. Die Nachrichten in den Whatsapp-Gruppen überschlugen sich fast. Die Meldung, dass nicht Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler die Wahl am SP-Parteitag gewonnen hat verbreitete sich nicht nur unter SP-Funktionären wie ein Lauffeuer.