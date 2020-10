Auto, Fahrrad oder Straßenbahn? Auch bei der dritten Testfahrt des ÖAMTC und den OÖN gestern um 8 Uhr auf der Strecke zwischen Ebelsberg und dem Hauptbahnhof war wieder das Auto am schnellsten. Doch der Vergleich hinkt in diesem Fall, weil es – theoretisch – eine deutlich schnellere öffentliche Verkehrsverbindung von Ebelsberg zum Hauptbahnhof geben würde, nämlich die Bahn, mit der man in wenigen Minuten die Strecke zurückgelegt hätte. Doch die Züge bleiben derzeit noch nicht