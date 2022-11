Wenn Wolfgang Schaffer Ende des Jahres als Dombaumeister in Pension geht, dann kann er als Bilanz seiner 17-jährigen Tätigkeit eines mit Fug und Recht behaupten: "Höher hinauf geht es nicht mehr." Damit spielt der 69-Jährige darauf an, dass die umfassende Sanierung des Linzer Mariendoms eben an der höchsten Stelle begonnen hat. Die Arbeit geht in den nächsten Jahren nicht aus, ganz im Gegenteil: Es ist noch viel zu tun.