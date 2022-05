Das Ambiente ist vertraut und doch leicht verändert, die infolge eines Brandes notwendige Neugestaltung des Casinos Linz am Schillerpark ist abgeschlossen. Auf etwas mehr als 1000 Quadratmetern präsentiert sich das am 12. März 1982 eröffnete Casino in einem modernen Konzept auf einer Ebene. Bevor heute das Jubiläum gefeiert wird, nahm sich Direktor Martin Hainberger Zeit für ein Gespräch mit den OÖN über alte und neue Zeiten sowie persönliche Erinnerungen.