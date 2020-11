Die Zusammenrottung von rund 50 jungen Männern in der Landstraße in der Halloween-Nacht war der jüngste Anlass für Teile der Stadtpolitik, nach strengeren Regeln und einer besseren Handhabe gegen Ordnungsstörer zu rufen. Am Montag legte die ÖVP im Sicherheitsausschuss einen Fünf-Punkte-Plan für mehr Sicherheit vor.