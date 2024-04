"Vespa fahren ist mehr, als nur ein Fahrzeug zu bewegen"

Die älteste Vespa aus der Sammlung von Andreas Krenn stammt aus dem Jahr 1951. Erworben hat sie der Linzer in den 1990ern in Italien, kurzerhand sprach er den früheren Besitzer – einen Pfarrer – an, und wenig später gehörte das gute Stück ihm. Es ist in guter Gesellschaft: Zehn alte Vespa-Roller nennt Andreas Krenn sein Eigen, genauso wie ein neues Modell mit Viertaktmotor.