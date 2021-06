Sie sind gut gefüllt, die Terminkalender der Standesämter in und rund um Linz: Freie Termine gibt es für den Sommer und zum Teil bis hinein in den Oktober nur mehr wenige. Allen voran die Samstage sind praktisch "überall ausgebucht". Die Nachfrage sei mit den angekündigten Lockerungen im Steigen, sagt Gabriele Kaiblinger, Leiterin des Leondinger Standesamtes. Gerade Termine für Trauungen an Orten außerhalb des Standesamtes sind begehrt. Alle Wünsche erfüllen kann sie nicht, dafür reichen die