Wie geht’s in Linz jetzt weiter? Steht bis zur Stichwahl ums Bürgermeisteramt am 10. Oktober alles still? "Nein, die Periode dauert noch einen Monat", entgegnen alle Stadtsenatsmitglieder und beteuern, dass die Arbeit normal weitergeht. Normal ist in diesem Fall allerdings ein dehnbarer Begriff. Denn für SP-Bürgermeister Klaus Luger und seinen "Herausforderer", VP-Stadtvize Bernhard Baier, steht natürlich die Stichwahl im Vordergrund, beide versuchen, ihre Unterstützer zu mobilisieren.