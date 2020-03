Unterstützung für die Nachbarn: "Sie ist der Engel unseres Hauses"

"Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, bevor sie nun rausgehen, überlegen Sie bitte, ob es auch wirklich notwendig ist": Mit diesen Worten wendet sich Kerstin Frühwirth an ihre Mitbewohner in einem Mehrparteienhaus in der Krankenhausstraße.

Die Linzerin will helfen: sei es beim Einkauf oder kleinen Besorgungen. "Ich wohne mitten in der Stadt in einem großen Haus, wo man die Nachbarn unkompliziert unterstützen kann", sagt Frühwirth. Die Sorge, dass sich jemand aus der Hausgemeinschaft beim Einkaufen infizieren könnte, ist groß: "Gerade in Haushalten, in denen mehrere Personen zusammenleben, ist das problematisch."

Eines habe der Fall mit dem Salzburger Arzt, der kürzlich positiv auf Corona getestet wurde, klar gezeigt: "Dass jeder die Krankheit weiterverbreiten kann, ohne etwas davon zu spüren."

Nicht zuletzt deshalb hat die Mittdreißigerin Sonntagabend den Zettel mit ihrem Angebot ausgehängt. Die Informationen samt Telefonnummern wurden bereits vielfach abgerissen, gemeldet hat sich noch niemand. Frühwirth wundert das nicht: "Letzte Woche waren ja noch alle einkaufen, aber die Zeit wird schon noch kommen, dass jemand etwas braucht."

Die Linzerin arbeitet bereits seit vergangener Woche für ein IT-Unternehmen von zuhause aus: "Ich bin jedenfalls bereit und werde in nächster Zeit sicher nicht wegfahren." Und auch wenn noch niemand ihre Hilfe in Anspruch genommen hat, die Freude in der Hausgemeinschaft ist trotzdem groß. "Sie ist der Engel unseres Hauses", sagt Nachbar Eugen Palmstorfer (87).

Auch in den sozialen Netzwerken werden dieser Tage fleißig Hilfsangebote geteilt, wie etwa in der Facebook-Gruppe "Linz: Wir unterstützen euch! – Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona". Dort können sich Interessierte melden, die Hilfe beim Einkaufen benötigen oder auf der Suche nach jemand sind, der mit seinem Haustier spazieren geht. Und sich gleich mit Personen vernetzen, die ihnen dabei behilflich sein wollen.

Städtische Internetplattform

Die Stadt Linz unterstützt die vielen privaten Initiativen zur Nachbarschaftshilfe nun mit einer Plattform. Auf der Homepage des Innovationshauptplatzes (innovationshauptplatz.linz.at) können sich die Helfer vernetzen, wodurch auch die Suche nach Angeboten für die Bürger einfacher werden soll. Beeindruckt von dieser Welle der Hilfsbereitschaft zeigt sich Bürgermeister Klaus Luger (SP): "Ich lade alle ein, die Plattform zu nutzen, gemeinsam bringen wir in dieser schwierigen Zeit noch mehr zusammen."

