Umweltticket für Linz sollte landesweit gelten

Mit einem Euro pro Tag sollen alle Linzerinnen und Linzer, die in der Landeshauptstadt ihren Hauptwohnsitz haben, alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Oberösterreich benützen können. Mit diesem Vorschlag für ein Umweltticket Oberösterreich um 365 Euro als Ergänzung zum bewährten Umweltticket Linz ging Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) jetzt an die Öffentlichkeit.