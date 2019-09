Überraschende Wende: Lutz will neues Möbelhaus doch nicht an der Linzer Donaulände bauen

Seit Monaten sind die Pläne in Linz heißer Diskussionsstoff. Denn an der Hafenstraße nahe der Voestbrücke will Lutz ein neues Möbelhaus bauen und damit das bestehende Haus in der Goethestraße räumen. Dort möchte dann die Raiffeisenlandesbank ihre Zentrale erweitern. Die städtebauliche Kommission hatte das Projekt an der Donaulände heuer bewertet und mehrere Empfehlungen abgegeben. Alles schien auf Schiene.