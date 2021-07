Die Hochwasserlage in Linz war gestern stabil, der Notfallplan aktiviert und die Hoffnung ausgeprägt, dass die Donau in der Stadt nicht über die Ufer tritt. Allerdings hatte der Starkregen vor allem im Westen Oberösterreichs auch an der Donau seine sichtbaren Spuren hinterlassen. Und in den Abendstunden wurde der vom Hydrographischen Dienst prognostizierte Pegelhöchststand von knapp 6,60 Meter erreicht.