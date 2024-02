Traditions-Goldschmied hört nach 46 Jahren auf

Helmut Schweiger geht mit 76 in Pension.

"Ich selber bin kein Schmuckträger", sagt Helmut Schweiger beim Besuch der OÖN. Und tatsächlich trägt der bekannte Goldschmied neben einem Armband nur eine Uhr. An der hängt allerdings ein wichtiges Schmuckstück: ein goldenes Schutzengerl. Ob er die Uhr an jenem Faschingsdienstag vor neun Jahren getragen hat, weiß er gar nicht mehr, geholfen hat es jedenfalls. Damals haben ihn bewaffnete Räuber überfallen, an die Treppe gekettet und Schmuck im Wert von 1,4 Millionen Euro gestohlen.