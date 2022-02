Tolle Fotos vom tierischen Liebling: So gelingen sie!

Wer schon einmal versucht hat, sein Haustier zu fotografieren, kann ein Lied davon singen, wie schwierig das sein kann. Entweder die Katze will partout nicht in die Kamera schauen oder sie verschwindet gleich unter dem Sofa. Und der sonst so folgsame Hund will für das Foto einfach nicht posieren. Das Ergebnis sind missglückte Bilder, die sofort im virtuellen Mülleimer landen. Erblickt man das Haustier dann doch einmal in fotogener Pose, sind Kamera oder Handy nicht rechtzeitig zur Hand, um den Augenblick festzuhalten. Ein Jammer!

Wie man es schafft, Haustiere vor die Linse zu locken und im besten Moment mit der richtigen Kameraeinstellung abzudrücken, weiß die Tierfotografin Celia Ritzberger aus Asten. "Ich habe vor zwei Jahren beschlossen, meine Liebe zu Tieren und mein Hobby, das Fotografieren, zusammenzuführen und meine Firma "Wau-Effekt gegründet", sagt die 29-jährige studierte Germanistin. Seither ist Ritzberger als Tierfotografin unterwegs und hat viel Erfahrung gesammelt, wie man vierbeinige Kameraden zu Fotomodellen machen kann. "Damit qualitativ hochwertige Bilder gelingen, ist natürlich auch die richtige Handhabung der Kamera oder des Handys wichtig", sagt die Expertin. In ihren Workshops für Haustierbesitzer erklärt Ritzberger, wie man Hund, Katze, Hase und Meerschweinchen gekonnt ins Bild rückt. Den OÖN hat sie drei Tricks verraten.

Ein Helfer: "Schneller und mit weniger Nervenaufwand gelingen Tierfotos, wenn man neben Leckerlis und Spielzeug auch eine zweite Person zur Unterstützung hat, die sich um das Tier kümmert", sagt Ritzberger. So kann man sich ganz auf das Fotografieren konzentrieren.

Auf Augenhöhe: "Für richtig coole Fotos muss man auf die Knie oder besser noch komplett auf den Boden, um das Tier in Augenhöhe zu knipsen", sagt die Expertin.

Geduld und Übung: "Man sollte sich unbedingt vor dem geplanten Fotoshooting mit der Kamera oder dem Handy vertraut machen und sich viel Zeit nehmen", rät die Astenerin. Denn für ein gelungenes Tierfoto brauche man mehr Versuche als für eines mit Menschen.

Mehr Tipps gibt Celia Ritzberger in ihren zweitägigen Foto-Workshops. Nächster Termin: 5. und 12. März, Näheres: www.wau-effekt.at