"Das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Da beschließen wir im Gemeinderat ein teures Klimapaket und wollen Maßnahmen gegen die Überhitzung in der Stadt setzen – und dann wird einem so ein Projekt auf den Tisch geknallt. Unglaublich!" Die Linzer Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist empört über eine beantragte Änderung des Flächenwidmungsplans, die kürzlich in der Naturschutzabteilung des Magistrats aufgeschlagen ist. Gestellt hat den Antrag die städtische