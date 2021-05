Ticket für die Weltmeisterschaft gelöst: Vier neue Seniorenmeister in Latino

Für die einen ist es ein ganz normaler Cha-Cha-Cha, Samba, Tango, Rumba oder Jive. Für die anderen ist es die Bühne, die die Welt bedeutet. Wenn man auch noch österreichweit in den beiden "ältesten" Seniorenkategorien siegt, ist der Triumph umso größer und das Ticket in Richtung Weltmeisterschaft gelöst. Darüber freuen sich zwei Paare, die zuletzt für den Linzer Tanzsportklub Blau-Gelb im Brucknerhaus in Latino, alias Latein, siegten. Isabella Schmid und Mario Urban ertanzten Rang 1 in der Kategorie "über 40 Jahre". Claudia Langthaler und Gatte Peter siegten bei "über 50". (Die OÖN berichteten).

Alle vier sind österreichische Meister im Latino-Tanz. Die Freude ist umso größer, als der Klub Blau-Gelb auch das Turnier ausgerichtet hat und Claudia Langthaler Vereinskassierin ist. "Wir haben den ganzen Tag vor dem Turnier aufgebaut", sagt sie. Doch bei fünf Mal die Woche Fitness- und Tanztraining ist auch das kein Problem.

Isabella Schmid & Mario Urban Bild: C.Engelmayer

Wenn die Rhythmen erklingen und die Jury (symbolisch) den Bleistift spitzt, "bin ich längst in meine Rolle geschlüpft", sagt sie. Dazu gehören aufsehenerregendes Make-up, falsche Wimpern und Körperfarbe für appetitliches Braun. Langthaler näht ihre Kostüme selbst und hat manchmal mehrere mit.

Denn wenn "die Konkurrenz" etwa in Rot antanzt, nimmt sie ein Kleid in einer anderen Farbe. Die nächsten Ziele von Latino-Meisterin Claudia Langthaler, im Zivilberuf Bankangestellte, und ihrem Mann Peter, Mitarbeiter am Magistrat in Linz: die Meisterschaft in Standard, in der Kombination Latein-Standard und die Weltmeisterschaft.

Das zweite Senioren-Siegerpaar ist ein bisserl jünger und hat ebenfalls Ziele in diese Richtung. Mario Urban (47), ein Büromanager aus Wals in Salzburg, tanzt seit vier Jahren mit der aus Micheldorf stammenden Juristin Isabella Schmid (45). "Uns trennen 120 Kilometer. Gemeinsames Training verlangt viel ab", sagt Schmid, die mit Urban den Klub Blau-Gelb als "Tanzbasis" wählte.

Auch Schmid hat ihr Kostüm selbst gemacht. Beide Paare werden von Blau-Gelb-Trainerin Karin Fischbacher fit gemacht. "Wir tanzen aber nicht gegeneinander", betont Claudia Langthaler. Und das, obwohl es eine Überschneidung der Altersklassen möglich macht, dass man hin und wieder in derselben Kategorie antritt. Denn: "Ein gutes Paar motiviert." Tanzen macht eben nicht nur fit, sondern auch schlau.