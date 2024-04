Tausend Dank: Warum ein Linzer Original spontan zugesperrt hat

Mike in seinem Thüsen Tak, zwei Tage nach dem Abschied.

Er hat aufgehört wie er begonnen hat: Ungeplant und frei. Dazwischen liegen 40 Jahre, in denen "Mike", wie Dimitar Leonhardsberger, genannt wird, das "einzigartigste Hardrock-Pub Europas" geführt hat. "Ich habe am Samstag abgesperrt und spontan gesagt, ich mache Schluss", sagt Mike. Er sei auch langsam müde und wolle mehr Zeit für die Familie. Am Tag darauf, dem 7. April, war die Abschiedsparty.