Startschuss für Neugestaltung des Areals der alten Hiller-Kaserne soll 2023 fallen

LINZ. Für das Areal der ehemaligen Hiller-Kaserne und die angrenzenden Sommergründe in Ebelsberg werden bekanntlich große Pläne gewälzt. Dort soll ein neuer Stadtteil entstehen, der Wohnen, Arbeiten und Co. vereint, rund 3000 Wohnungen sind geplant. Entwickelt wird das gesamte Planungsgebiet von der WSF Privatstiftung und den Wohnbaugenossenschaften WAG, Giwog und Neue Heimat.

Die WSF-Privatstiftung hat das ehemalige Kasernenareal im Jahr 2016 um 41 Millionen Euro gekauft. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Erstere hat das ehemalige Kasernenareal im Jahr 2016 um 41 Millionen Euro gekauft, schon bald soll sich dort in puncto Neugestaltung Sichtbares tun. In einem ersten Schritt ist geplant, die elf denkmalgeschützten Gebäude umfassend zu sanieren, bevor die Neubauten – darunter ein 22-stöckiges Hochhaus in Holzbauweise – spruchreif werden. Insgesamt sollen auf dem Gelände rund 1800 Wohnungen Platz finden.

"Die Bausubstanz verschlechtert sich jedes Jahr, wenn die Gebäude weiterhin leer stehen", begründet WSF-Vorstandsvorsitzender Georg-Adam Starhemberg den Zeitplan. Die Teilumwidmungsansuchen und der Bebauungsplan würden derzeit geprüft, mit einem Baustart rechnen die Projektverantwortlichen im Laufe des kommenden Jahres. Der Anspruch sei, neben Arbeitsplätzen leistbaren Wohnraum zu bieten.

Nachhaltiges Grünraumkonzept

Von den besagten elf Gebäuden werden neun zu Wohnhäusern umgebaut, eines soll künftig Büros beherbergen, ein anderes einen Kindergarten. Vorgesehen ist, Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern zu errichten, die Raumhöhe beträgt 3,2 Meter. Eines der Gebäude soll dabei so weit wie möglich in den ursprünglichen Zustand aus dem Jahr 1942 zurückgebaut werden. Großer Wert werde auch auf ein nachhaltiges Grünraumkonzept gelegt, sagt Christian Mitterhauser von der WSF Privatstiftung. Stichwort: Schwammstadtprinzip.

So soll ein Teil des Areals künftig aussehen.

Petra Weiss vom Bundesdenkmalamt streicht wie Mitterhauser die gute Zusammenarbeit hervor: "Unser gemeinsames Ziel ist, die Denkmalwerte dieser Anlage zu bewahren und ihre Geschichte weiterzuschreiben." Für Bürgermeister Klaus Luger und Planungsstadtrat Dietmar Prammer (beide SP) hat "die sensible Modernisierung der denkmalgeschützten Objekte" Vorbildcharakter.

Wichtiger Baustein für Verkehrskonzept

Die Entwicklungen auf dem alten Kasernen-Areal und den Sommergründen sind auch ein zentraler Baustein für das angekündigte Verkehrskonzept für den Linzer Süden. "Die Mobilitätslösungen müssen mit dem Wohnbau direkt einhergehen, es darf nicht mehr passieren, dass diese hinterherhinken. Das Verkehrsproblem im Linzer Süden ist jetzt schon ein beträchtliches", sagt der zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Dieser sieht die Wohnbauträger gefordert, sich an der Finanzierung sanfter Mobilitätsformen zu beteiligen.

Für 19. und 20. September (Volkshaus Ebelsberg bzw. Volkshaus Pichling, jeweils ab 19 Uhr) sind Bürgerinformationsveranstaltungen zum Verkehrskonzept geplant. Dort sollen Problemfelder und potenzielle Lösungsansätze diskutiert werden. Bereits jetzt führe das Planungsbüro Rosinak & Partner Gespräche mit ausgewählten Stakeholdern durch.