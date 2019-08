Sommer, Sonne, Eislaufen auf dem Jahrmarktareal?

Eislaufen bei 30 Grad im Schatten?! Was sich nach einem verspäteten Aprilscherz anhört, ist nicht nur möglich, sondern vor allem in deutschen Städten schon in die Tat umgesetzt worden. Selbstschmierende Kunststoffplatten sind es, mit denen Like-Ice ein Schlittschuh-Gefühl zaubert, dass sehr an echtes Eis erinnert. Die Gleitfähigkeit der Platten entspricht zu 80 Prozent der von Eis.

Hein hat die Eisfläche bereits inspiziert und ist seither hellauf begeistert. So begeistert, dass er nun den Freizeitspaß direkt an der Donau ins Gespräch bringt. Dort, wo ohnedies noch nicht klar ist, was man dauerhaft tun soll, könnte die „innovative Eislauffläche“ ganzjährig Menschen anziehen. Schulsport, Eishockey, Freizeit-Eislaufen und auch Eisstockschießen könnte dort dann angeboten werden.

Die Kosten dafür hält Hein für überschaubar. Die Anschaffung sei leistbar, die Betriebskosten würden sehr gering sein. Politisch ist die Idee in Linz noch nicht diskutiert worden.

Bekanntlich spielt Hein aber schon länger mit dem Gedanken, im Winter einen Weihnachtsmarkt mit Eislauffläche auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände anzubieten. Allerdings ist natürlich die Wartung von Echt-Eis aufwendig und schwierig. Mit dem Kunststoff-Eis würde es eine Alternative geben.