Wo stand in Linz die Marinekaserne? Auch Linz-Kenner hatten zunächst keine Antwort, als am Montag im Bereich dieser einstigen Kaserne eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Des Rätsels Lösung: Die in der Nazi-Ära errichteten Gebäude waren in Linz-St. Margarethen im Bereich der jetzigen Baustelle für die Westring-Donaubrücke. Die OÖN haben daraufhin recherchiert, wie sich Linz entlang der Donau in den vergangenen Jahrzehnten veränderte.