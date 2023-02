Schottergrube vs. Kleingartenverein: Die Gemüter haben sich beruhigt

Seit zwei Jahren baut Karl Schneeberger an der Grenze zwischen Enns und Asten Schotter ab. In den Jahren davor ließ das Vorhaben in Asten die Wogen hochgehen. Vor allem die Mitglieder einer nahegelegenen Kleingartensiedlung befürchteten schwere Beeinträchtigungen durch Lärm und Feinstaub. Damals besonders brisant: Die Schottergrube ist auf Ennser Stadtgebiet, die Kleingartensiedlung nur kurz dahinter.