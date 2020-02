Die Grillsaison beginnt erst in einigen Monaten, beschäftigt aber auch jetzt die Linzer Stadtpolitik. Die für städtische Liegenschaften zuständige Stadträtin Regina Fechter (SPÖ) will das Grillen in St. Margarethen verbieten. Am dortigen Donauufer treffen einander bei Schönwetter zahlreiche Grillfreunde zum Feiern. Doch der einen Freud ist der anderen Leid. Anrainer klagen über Geruchsbelästigung, Rauch und Vermüllung.