Schloss Puchenau und die "Figurella-Familie"

Herrschaftlich thront Schloss Puchenau über der Donau und zeigt dem Tosen des Autoverkehrs vornehm die kalte Schulter. In seinen gut 330-jährigen Geschichte hat das Anwesen jede Menge Historie und etliche Besitzerwechsel gespickt mit prominenten Namen erlebt.

Vergangenes Jahr kam erneut Bewegung in die Sache. Denn Patrizia Außerwöger (31), die Enkelin der früheren Figurella-Chefin Rosa Cech, ist nun nicht nur alleinige Herrin über das Management und die Vermietung von 6350 Quadratmetern Nutzfläche im Schloss. Die Geschäftsführerin der Businesspark Schloss Puchenau GmbH besitzt auch 30 Prozent am Anwesen.

60 Prozent hält ihr Vater Rainer Lehner, er ist seit 2009 im Eigentümerkreis des Schlosses. Nun hat er sich auf eine Prokura und Entwicklungsaufgaben zurückgezogen. Zehn Prozent gehören seiner jüngeren Tochter Viktoria Lehner, Jahrgang 1993. 2009 war Lehner mit Partner Ernst Seyr und einem Schweizer Pensionsfonds eingestiegen.

Die sind längst ausgezahlt, Schloss Puchenau ist in der Hand seiner Familie. Das soll auch so bleiben, denn verkauft wird nicht. "Schloss Puchenau ist etwas für Generationen", sagt Rainer Lehner.

Ein besonderes Schloss

"So ein Schloss ist schon etwas Besonderes", sagt Patrizia Außerwöger. Die 31-Jährige hat einen Master in Wirtschaft und einen Abschluss in Wirtschaftspädagogik in der Tasche sowie alle Lehrgänge absolviert, die man für Immobilienverwaltung, -vermietung und Liegenschaftsmaklerei braucht. Seit 2015 ist die Mutter der fünfjährigen Zwillinge Matthias und Sophia im Management von Schloss Puchenau.

Heute steht Schloss Puchenau als Schmuckkasterl und fast voll vermietet da. Das war nicht immer so. Als Lehner mit Partnern 2009 von der Immobilienfirma Amisola des Billa-Gründers Karl Wlaschek kaufte, sah nicht nur die Ertragslage trist aus. Zwei riesige Etagen standen leer. Dort war das IT-Unternehmen Fabasoft eingemietet gewesen, das in Linz an der Donaulände sein eigenes Gebäude baute.

Dann wurden die Ärmel aufgekrempelt. Nun versprühen 23 statt 18 Wohnungen im Dachgeschoß Schloss-Flair. 15 kleinere Büros und 16 gewerbliche Großraumflächen bis hin zu einem Orthopädie-Zentrum und einer Schönheitsordination mit Operationssaal nützen das moderne Gepräge.

Bildergalerie: Schloss Puchenau und die "Figurella-Familie" (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/11 Galerie ansehen

Event-Location im Erdgeschoß

Im Trauungssaal, von der Gemeinde Puchenau angemietet, sagen pro Jahr an die 60 Paare Ja. Auf der Fläche von Blumen Lederleitner (der nach Linz übersiedelte) zog der Puchenauer Kunsthändler Bernhard Fleischanderl mit seiner Galerie "Artosphäre" ein.

Die im Erdgeschoß noch freien Quadratmeter mit historischem Gewölbe- und Säulencharme werden bis Frühjahr 2024 zu einer Event-Location umgebaut. Denn nicht nur nach Hochzeiten soll hier gefeiert werden.

So adrett renoviert und mit Liften und Fernwärme versehen stand das Schloss nicht immer da. Vor Amisola war der Ziegelindustrielle Karl Leitl der Herr im Haus, der hier ab 1973 auch den Sitz seines Unternehmens Bauhütte Leitl hatte.

Auch Karl Leitl war Schlossherr

Das Schloss war damals auch Pilgerstätte für Uni-Delegationen. Denn Karl Leitl gilt als Pionier der Mitarbeiterbeteiligung, die wissenschaftliches Interesse hervorrief. Leitl hatte 1961 vom Schweizer Benno Dubler gekauft. Der war auch durch den Golfplatz gegenüber bekannt, der wegen des Baus der Gartenstadt nach St. Florian absiedeln musste.

Unter Karl Leitl beherbergte Schloss Puchenau von 1979 bis 1983 auch ein Gourmetrestaurant. Es wurde von Max Eidlhuber, bekannt vom Donauhof in Ottensheim, betrieben. Im Schloss fand auch so manch noble Verehelichungsfeier statt. Die prominenteste war wohl jene von Markus Salvator Habsburg-Lothringen, dem Hausherr der Bad Ischler Kaiservilla, mit seiner (aus Alkoven) stammenden Hildegard.

Bild: paul wimmer

Das wuchtig-trutzige Schloss Puchenau steht seit den 1680er-Jahren da. Erbaut wurde es von Graf Ernst Christoph Schallenberg (der Name ist auch durch Nachfahren Außenminister Alexander Schallenberg bekannt). Bereits 1693 ging es an Freiherr Augustin von Ehrhard. Dann reihen sich Namen wie Khueffstein, Thürheim und Starhemberg aneinander, bis 1920 die Familie Dubler zugriff, die es immerhin 41 Jahre besaß, bis die Leitls kamen.

Natürlich steht Schloss Puchenau unter Denkmalschutz. Im Innenhof helfen Bezeichnungen wie Freiherren-, Kämmerer- und Damenstiege bei der Orientierung. Doch richtig historisch ist nur der Kern. Ein ganzer Trakt wurde ab 1970 von Karl Leitl dazugebaut.

Auch der Name Schallenberg "geistert" noch immer durch Schloss Puchenau. Dies in Form einer Gedenktafel, die Absonderliches birgt. Wie es im 17. und 18. Jahrhundert Mode war, wurden Namen ins Italienische übersetzt. Schallenberg wurde zu "Ecomonte", ganz nach Muster des Barockmalers Martin Hohenberg, der sich "Martino Altomonte" nannte.

Die Ecomonte-Tafel wurde dem seit 2009 neuen Eigentümer Lehner mit der Auflage übergeben, dass diese nie das Schloss verlassen dürfe; auch nicht bei einem etwaigen Verkauf. "Ich denke nicht im Traum daran", sagt Rainer Lehner. Schloss Puchenau werde noch vielen Generationen seiner Familie Freude und Ertrag bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Haas Kolumnistin Karin Haas

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.