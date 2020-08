Sie ist ein wahrer Donauveteran. Bereits 1942 in der Linzer Schiffswerft gebaut, war das Motorschiff (MS) "Freudenau" bis 1995 auf dem längsten Strom Mitteleuropas zwischen Regensburg und Ismajil (Sowjetunion, später Ukraine) für die DDSG im Einsatz. Bis zu zehn Schleppkähne zog die mit zwei Dieselmotoren (1200 PS) betriebene "Freudenau" und transportierte so bis zu 10.000 Tonnen Erz und Kohle zur voestalpine bzw. Autobleche von der Stahlindustrie in Linz nach Regensburg.