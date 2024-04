Samariterbund springt am Pichlinger See ins kalte Wasser

Am 1. Mai startet am Pichlinger See wieder die Badesaison. Tausende Gäste werden ihre Freizeit im Südosten von Linz verbringen, die Sonnenstrahlen sowie die Abkühlung im See genießen. Die Seeaufsicht wechselte jedoch: Erstmals sorgt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dafür, dass unter anderem beim Sprung ins kühle Nass nichts passiert. "Wir sind sehr motiviert und gut aufgestellt", sagt Landesrettungskommandant Michael Gruber im OÖN-Gespräch.