Eigentlich ist Nicole Blümel zufrieden mit der Wohnung, in die sie diese Woche eingezogen ist. Sie liegt im Erdgeschoß einer Anlage für betreubares Wohnen im Linzer Stadtteil Ebelsberg, sodass die 31-Jährige in ihrem elektrischen Rollstuhl bequem in die Wohnung fahren kann. Oder eher: könnte. Denn die Haustür kann sie nicht öffnen.