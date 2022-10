Überrascht, fassungslos, verärgert – diese Reaktionen hat der Baustart für das Projekt "Kapuziner Campus" in Linz Montagnachmittag ausgelöst. Die Rodung aller Obstbäume und Sträucher im Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters durch die Baufirma war nicht so, wie es vereinbart worden war. Entsprechend verärgert war am Dienstag nicht nur Erich Gusenbauer, Sprecher der Bürgerinitiative "Zukunft Klostergarten", sondern auch Architekt Andreas Kleboth.