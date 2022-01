Radbarometer sollen in Linz das Bewusstsein für das Radfahren stärken

In der Digitalisierung von Radwegen sieht der neue Linzer Verkehrsreferent Bernhard Baier (VP) einen wichtigen Baustein der Verkehrsplanung. Deshalb werden in Linz die Radzählstellen zu Radbarometern, kündigte Baier gestern an. Die Linzer Grünen sehen darin einen ihrer Vorschläge nun in der Umsetzungsphase.