Preslmayer verkauft Lokal in Linz und widmet sich der Familie

"Es ist eine emotional schwierige Entscheidung. Ich liebe es zu kochen, und ich habe hier ein super Team." Bernhard Preslmayer wird sentimental, wenn er über den bevorstehenden Verkauf seines Restaurants in der Linzer Pfarrgasse spricht. Vor neun Jahren übernahm der Haubenkoch das Lokal von Walter Wagner. Davor perfektionierte er sein Handwerk im Sacher in Salzburg, für Attila Dogudan in London sowie im Verdi Restaurant und bei Prielmayer’s in Linz.