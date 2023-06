Pläne für Volksschule in Wilhering in der Endphase

Seit einem Vierteljahrhundert steht Mario Mühlböck als Bürgermeister an der Spitze von Wilhering. Dem 64-jährigen SPÖ-Politiker, der seiner Heimatgemeinde immer treu geblieben ist, ist vor allem die Entwicklung des ländlichen Raumes stets ein großes Anliegen. So hat sich auch Wilhering mit seinen rund 5900 Einwohnern zu einer beliebten Wohngemeinde entwickelt, die aber natürlich auch mit Problemzonen zu kämpfen hat, wie etwa im Verkehr, wie Mühlböck im OÖN-Gespräch nicht verhehlen will.