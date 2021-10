Personalmangel: Café am Pöstlingberg geschlossen

LINZ. "Ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal eine Filiale vorübergehend zusperren muss, weil Mitarbeiter fehlen. Aber ich musste diesen Schritt jetzt setzen", sagt Konditormeister Leo Jindrak.

Seit gestern, Montag, sind die Folgen dieser Entscheidung deutlich zu sehen: Die Filiale am Pöstlingberg ist zu, die beliebte Terrasse leer. Wie lange der Standort im Winterschlaf bleiben wird, ist ungewiss. "Sobald es wieder geht und wir Personal gefunden haben, sperren wir wieder auf."

Vier Mitarbeiter im Service, zwei im Verkauf sind es, die für den reibungslosen Betrieb am Pöstlingberg fehlen – die Lücke könne trotz rund 160 beschäftigten Mitarbeitern nicht gefüllt werden, sagt Jindrak, der unter anderem Filialen in der Landstraße und der Herrenstraße betreibt.

Dafür, woran es liegt, dass sich die Personalsituation so verschärft hat, gibt es für Jindrak mehrere Gründe. Die derzeit für die Branche schwierige Lage am Arbeitsmarkt sei nur einer davon, sagt er und verweist darauf, dass Ersatz für jene Mitarbeiter, die sich in der Coronakrise vereinzelt dafür entschieden hätten, sich beruflich neu zu orientieren, kaum zu finden sei. Mitunter deshalb, weil ein Teil der Bewerber nur mehr Teilzeit, aber nicht mehr Vollzeit arbeiten wolle.

Corona spiele aber auch noch aus einem ganz anderen Grund hinein: einerseits durch neue Aufgaben, also Herausforderungen für Gastronomie-Mitarbeiter (Stichwort 3-G-Kontrollen), andererseits, weil Arbeitskräfte (etwa aus Ungarn oder Tschechien) weiterhin ausbleiben.

Den Standort am Pöstlingberg nun, wie Jindrak nicht müde wird zu betonen, "vorübergehend" zu schließen, sei in der nun anstehenden, frequenzärmeren Jahreszeit zwar leichter zu verkraften, es schmerze aber trotzdem. Denn trotz fehlender Touristen aus Übersee "ist die Filiale ja gut gelaufen".

Um mehr Dynamik in das sich nur schleppend drehende Personalkarussell zu bringen, würde sich Jindrak, der weiter auf Bewerbungen hofft, eine Diskussion über die Zuverdienstgrenzen bei Arbeitslosen wünschen.

Debatte über Zuverdienste

Der für Wirtschaft zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) geht noch einen Schritt weiter. Er plädiert für ein Zuverdienstverbot für Arbeitslose, um "mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt" zu bringen.

Baier verweist darauf, dass dem Hoch an 5963 offenen Stellen im Arbeitsmarktbezirk im September 8049 Arbeitssuchende gegenüberstanden. Und darauf, dass offene Stellen nicht besetzt werden könnten, obwohl in den entsprechenden Branchen Menschen arbeitslos gemeldet sind: "Es muss unattraktiv werden, eine angebotene Stelle ohne guten Grund abzulehnen. Gute Jobaussichten müssen genutzt werden." (JP)