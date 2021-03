Es ist eine Diskussion, die mit der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wieder hochkocht: Die Linzer Stadtplanung mit ihren Gremien ist nicht nur in der Stadtpolitik umstritten. So kritisierten kürzlich auch namhafte Architekten nicht nur das Fehlen von Visionen, sondern auch die Abschaffung des Amtes des Stadtbaudirektors (die OÖN haben berichtet). Einen solchen gab es zuletzt mit Franz-Xaver Goldner, der im Jahr 2003 seinen Posten räumte.