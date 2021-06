"Nicht über jedes Hochhaus abstimmen"

Wie soll Linz in zehn Jahren aussehen? Eine Antwort mit klaren Vorgaben auf diese Frage ist in der neu erarbeiteten "Stadtstrategie" nicht zu finden – aber es wird darin eine Vision entworfen, "wo die Reise in den kommenden zehn Jahren hingehen soll", wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) sagt. Auf die Formulierung von konkreten Zielen sei bewusst verzichtet worden, um den künftigen Spielraum nicht zu stark einzuengen, hieß es.