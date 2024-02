Neustadtviertel: Wieder Brand in leerstehendem Haus

Am 9. Februar ist es schon wieder passiert: Ein Feuerwehreinsatz in einem leerstehenden Gründerzeithaus hielt die Nachbarn im Neustadtviertel in Atem. Betroffen war das Haus an der Ecke Humboldtstraße/Schillerstraße. Laut der Linzer Berufsfeuerwehr hielt sich der Schaden neuerlich in Grenzen. Diesmal brannte es im Keller, das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Laut Augenzeugen wurden zwei Personen aus dem Haus gebracht. Ähnliche Szenen spielten sich bereits Ende November ab (die OÖN haben