Neugebauer verabschiedet sich aus der Linzer Innenstadt und zieht an die Universität

85 Jahre nach der Gründung der Buchhandlung Neugebauer an der Landstraße wird der Traditionsname aus der Linzer Innenstadt verschwinden. Ab Herbst dieses Jahres wird die Buchhandlung im Bibliotheksgebäude an der Linzer Kepler-Universität zu finden sein. Schon ab Juni wird das Geschäft am Taubenmarkt ausgeräumt und übersiedelt. Die 1939 in Linz gegründete Buchhandlung wurde im Jänner 2020 von Melanie Hofinger mit der Meritas Holding GmbH übernommen.