Neuer Name? Diskussion über nach Hitler-Maler benannte Straße

Wenn der Kulturverein Fama heute, Samstag, um 14 Uhr darangeht, in einer Kunstaktion aus der Glaubackerstraße in St. Magdalena die Agathe-Doposcheg-Schwabenau-Straße zu machen, ist dies keine tatsächliche Umbenennung des Straßenzugs, sondern als Anstoß gedacht, dies doch ernsthaft in Erwägung zu ziehen.