Rochade steht an: Neuer FP-Stadtrat für Leonding

Mit der Gemeinderatssitzung am 29. Februar steht in Leonding eine freiheitliche Personalrochade bevor. Stadtrat Michael Täubel, zuständig für Sport und Gesundheit, zieht sich aus dieser Funktion zurück, als sein designierter Nachfolger gilt der derzeitige Fraktionsobmann Peter Gattringer – über seine Bestellung stimmen am Donnerstag die freiheitlichen Mandatare ab.