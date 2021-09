Der Posten des "Direktors für Planung, Technik und Umwelt", wie es offiziell heißt (der auch als Stadtplanungsdirektor bekannt ist), hat gerade in Linz besondere Bedeutung. Bisher hatte Gunter Amesberger die Position inne, doch er geht mit Jahreswechsel in die verdiente Pension. Deshalb wird bereits per Ausschreibung ein Nachfolger/eine Nachfolgerin gesucht.