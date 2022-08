Neue Häuser auf historischem Siedlungsgrund

"Wir haben nicht damit gerechnet, hier etwas zu finden. Schon gar nicht etwas so historisch Wertvolles", sagt Bernhard Baier, Geschäftsführer der OÖ Wohnbau. Die Wohnungsgesellschaft errichtet in Kronstorf 180 Wohneinheiten in vier Bauabschnitten, derzeit werden im ersten Abschnitt 43 Reihen- und Doppelhäuser errichtet.