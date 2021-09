Bremst das Land neue Buslinien in Linz beim Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel aus? Knapp vor der Wahl, am 22. September, flatterte den Linz Linien ein Schreiben der Direktion für Straßenbau und Verkehr der Landesregierung ins Haus, mit dem Inhalt, dass vorerst keine Konzession für die neuen O-Bus-Linien L47 und L48, die – neben der geplanten Stadtbahn – auch über die Eisenbahnbrücke führen sollen, erteilt wird. Eingegangen war das Ansuchen am 24. Jänner 2020.