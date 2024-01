Nach langem Zittern könnte Ottensheim doch eine "schwarze Null" schaffen

Ottensheim will am 5. Dezember das Budget beschließen.

Fix ist es noch nicht, aber aus heutiger Sicht könnte Ottensheim das Schicksal einer Härteausgleichsgemeinde erspart bleiben. Dafür müsste der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 5. Februar ein positives Budget beschließen. Die Chancen dafür sind deutlich gestiegen, seit die Gemeindeverwaltung am Montagabend einen Budgetentwurf präsentiert hat, der eine "schwarze Null" aufweist.