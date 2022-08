Mehrwegpackung spart Müll: Pilotprojekt in Linz

Schon vor dem ersten Lockdown war es ein Problem, dass die Zahl von Einwegverpackungen für die Lieferung und das Mitnehmen von Speisen rasant angewachsen ist. Im Restmüll stapelten sich die Verpackungen.

Mehrweg statt Einweg – und das zum gleichen Preis: Das ist die Idee des Start-ups "and-less". Das Unternehmen hat in enger Zusammenarbeit mit der Gastronomie ein innovatives Mehrweggeschirr entwickelt, mit dem einfach Einwegmüll vermieden werden kann.

Bis Ende September wird dieses neue Mehrwegesystem in einem Pilotversuch mit einigen Partnern (Liebhaberei, Kaffeeladen, littledancer, schadzi oder tamu sana) in der Innenstadt getestet. Die ersten Erfahrungen zeigen: Trotz Sommerzeit wird das Angebot angenommen. "Es ist einmal ein kleiner Pilotversuch, der natürlich noch ausbaufähig ist, aber wir können nicht klagen", sagt Michael Schneider von "and-less" den OÖN.

So funktioniert es: Anstatt ein Pfand zu hinterlegen, kann man sich über die "and-less"-App bei den teilnehmenden Restaurants sein To-go-Essen in kostenlosen und pfandfreien Mehrwegboxen in zwei Größen holen. Dafür müssen die Behälter innerhalb von 14 Tagen bei den Restaurantpartnern zurückgebracht werden. Dort werden sie auch wieder hygienisch gereinigt und zurück in den Kreislauf gebracht. Die in Österreich produzierten Verpackungen aus recylcefähigem Kunststoff können bis zu 500 Mal wiederverwendet werden, erklärt Schneider.

Zudem sind die Boxen spülmaschinenfest und mikrowellentauglich, womit übriggebliebenes Essen zum Beispiel im Büro wieder aufgewärmt werden kann.

In Graz startet das Wiener Start-up demnächst einen Pilotversuch mit dem Lieferdienst "velofood", der 100 Partner hat. "So etwas wäre dann auch in Linz denkbar", sagt Schneider.