„Ich habe beim Einkaufen selbst erlebt, dass die Informationen für das richtige Verhalten in der Corona-Krise nicht bei allen Menschen angekommen ist“, sagt Heitz im Gespräch mit den OÖN. Dazu kamen mehrere Bürger, die ihr am vergangenen Wochenende berichteten, dass vor allem in Haid „viele Menschen den vorgeschriebenen Abstand“ bei Banken, Apotheken oder Lebensmittelmärkten nicht eingehalten hätten.