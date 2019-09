Es ist eine heikle Causa, die in der Vorwoche viel Staub aufgewirbelt hat. Übersiedelt das Möbelhaus XXXLutz nun von der Goethestraße an die Donaulände und zieht dort einen Neubau hoch? Oder bleibt die Filiale am alten Standort neben der Raiffeisen-Landesbank und baut hier aus?