"Das ist ein wichtiger erster Schritt, ein echter Meilenstein", war VP-Verkehrsreferent Bernhard Baier nach der ersten Sitzung des Verkehrsausschusses in dieser Legislaturperiode zufrieden. Denn in dieser wurde einstimmig beschlossen, den Radweg in Richtung St. Florian auszubauen. Der endgültige Beschluss wird am 25. November im Gemeinderat erfolgen. 760.000 Euro werden dafür ausgegeben, die Kosten teilen sich Stadt Linz und Land Oberösterreich.