Heute steht die „rote Villa“ in der Knabenseminarstraße 52 wieder in ihrer Originalfarbe da.

Hier wohnte in den 1930er-Jahren der Sozialdemokrat Ludwig Pollak, ein enger Freund von Schutzbundführer Bernaschek. Die heutigen Eigentümer seiner Villa haben vieles original erhalten und sogar die Einschusslöcher in den Dachsparren. Denn die Villa wurde am 13. Februar 1934 von der Heimwehr beschossen.