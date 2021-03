Es ist einer der Plätze, bei deren Anblick allein die Linzer in der Hitze des Sommers zu stöhnen beginnen. Denn kühlendes Grün gibt es am Linzer Pfarrplatz nur wenig, zugepflasterte Flächen dafür viele. Ein Einzelfall ist er in der Stadt freilich keiner, ein ähnliches Bild zeigt sich am Martin-Luther-Platz und am Domplatz.